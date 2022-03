UNDER 21 Dopo le parole servono i fatti. Contro la Lettonia urge un segnale forte Dopo la buona prova in Ungheria, arriva la partita più importante per l'Under 21 di San Marino in casa con la Lettonia

Tre punti all'andata con San Marino per i lettoni, biancoazzurri in grande sofferenza nel primo, poi meglio nel secondo tempo, in una partita terminata 2-0. La Lettonia è comunque superiore, ma se c'è una partita in cui la Nazionale di Cecchetti può e deve osare è proprio questa. La prima cosa da fare è recuperare le energie del dopo Ungheria. Dal punto di vista del dispendio, sono sempre scomodi, per le Nazionali sammarinesi, i doppi turni ravvicinati, ma ormai è così da anni e non può diventare un alibi. Con La Lettonia serve una scossa, un segnale.

Anche in Ungheria si è vista una bella Under. Rispettando e riconoscendo agli avversari la maggior predisposizione alla sfide internazionali, è giunto il momento di dire basta alle pacche sulle spalle, ma di raggiungere almeno uno dei due obiettivi. Il primo in assoluto è muovere la classifica, il secondo realizzare almeno il primo goal del biennio. Si gioca domani sera ore 20.30 al San Marino Stadium, con diretta su San Marino RTV Sport canale 93 del digitale terrestre.

