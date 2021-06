Doppia amichevole a Malta per l' Under 19

Dopo l’annullamento delle qualificazioni europee di fine marzo, la Nazionale Under 19 si è data un programma intermedio per non arrivare all’appuntamento di metà novembre (le qualificazioni all’Europeo del 2022) con un periodo di inattività alle spalle eccessivamente lungo. Per questo, lo staff capitanato ad interim da Fabrizio Costantini ha programmato due amichevoli estive contro Malta che si disputeranno sull’isola i prossimi 22 e 25 giugno. Allo scopo di arrivare preparati a questo doppio appuntamento, il CT e il suo staff hanno messo a calendario due sedute di allenamento che si svolgeranno al campo di Serravalle B, lunedì 14 e martedì 15 giugno alle 15:30.