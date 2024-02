FUTSAL Doppia amichevole in Irlanda del Nord per la Nazionale Sammarinese di Futsal Si gioca il 23 e 24 marzo

Futsal: due amichevoli in Irlanda del Nord per la Nazionale La Nazionale di futsal di San Marino procede speditamente verso l’impegno ufficiale di metà aprile in Austria, dove affronterà – oltre ai padroni di casa – anche Israele e Bulgaria, queste ultime in apertura e chiusura del girone. Nel calendario di preparazione al minitorneo di qualificazione a Futsal EURO 2026, i Titani hanno individuato il penultimo fine settimana di marzo quale momento ideale per programmare due amichevoli ufficiali.

L’avversario sarà l’Irlanda del Nord - entrambe in trasferta e spalmate in due giorni consecutivi, quelli del 23 e 24 marzo. Ancora da definire gli orari del calcio d’inizio, anche se verosimilmente la seconda sfida non si giocherà oltre l’ora di pranzo, per facilitare le operazioni di rientro in Repubblica. Le due Nazionali, accomunate nella fascia di sorteggio e per questo già impossibilitate ad incrociarsi nel percorso di qualificazione, si erano già affrontare in doppia amichevole a maggio 2017. In quell’occasione, al Multieventi, terminò con una vittoria per parte. Stavolta, si giocherà al Newry Leisure Centre.

