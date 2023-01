Doppietta di Pancotti: La Fiorita-Folgore 2-0 Le due reti dell'esterno gialloblu valgono la prima vittoria del 2023 della squadra di Montegiardino, continua il momento negativo della squadra di Falciano

Prima vittoria per Thomas Manfredini sulla panchina de La Fiorita. La squadra di Montergiadino supera 2-0 la Folgore e ritrova i tre punti dopo due pari consecutivi. La Fiorita – Folgore è una classica del calcio sammarinese, due anni fa valeva lo scudetto. A Domagnano è grande equilibrio con i due portiere, Vivan e Pollini, mai chiamati in causa nella prima frazione di gara. Qualche spunto personale, ma non tali da creare le condizioni per sbloccare la sfida. Nella ripresa si riparte sulla falsariga del primo tempo. Tutto resta in equilibrio fino al 9, quando arriva l'episodio che vale il vantaggio. La Fiorita riconquista palla a centrocampo e riparte da Vivan che con il rilancio serve l'assist per il vantaggio a Samuel Pancotti, l'esterno di Montegiardino controlla con il destro poi supera Pollini con il mancino segnando un gran gol. La rete segnata da coraggio al giocatore de La Fiorita che al 18' prova a raddoppiare, questa volta controllo di petto poi la conclusione finisce sul fondo. L'appuntamento con il 2-0 e la personale doppietta Pancotti non lo manca all'occasione successiva. Rinaldi tocca per l'esterno gialloblu che questa volta finta con il mancino per andare a concludere in diagonale di destro e firmare la seconda rete di giornata. La reazione della Folgore è in questo colpo di testa alla mezzora con Di Marzio ben pescato in area di rigore, ma la palla termina alta. La Fiorita gestisce il doppio vantaggio e conquista la prima vittoria del 2023 tornado al secondo posto in classifica. Per la squadra di Falciano continua la serie negativa, in campionato la vittoria manca da cinque giornate.

