Doppietta di Pieri, Tre Penne in semifinale

I gol della partita

La partita si decide nella ripresa. Pieri la sblocca sfruttando l'errore tra Barretta e Semprini e può depositare a porta vuota al 52' Il raddoppio parte dai piedi di Cibelli che scambia con il compagno al limite dell'area e poi mette un pallone comodo per Pieri che deve solo appoggiare al 75' Quattro minuti più tardi il Pennarossa accorcia le distanze con Evaristi, conclusione da dentro l'area di rigore. Alla squadra di Chiesanuova non basta il pareggio per raggiungere la semifinale. La squadra di Andy Selva recrimina per un calcio di rigore non assegnato all'88' con Souare che dopo aver calciato in porta viene travolto da Genestresti.