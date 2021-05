Doppietta di Pieri, Tre Penne in semifinale Il Pennarossa è superato 2-1 dai biancoazzurri di Città

Il Tre Penne conferma il pronostico e batte il Pennarossa 2-1 con la doppietta di Pieri. Parte bene la squadra di Stefano Ceci. Costa di collo sinistro, Semprini riesce a respingere. Dall'altra parte il Pennarossa si fa apprezzare in chiusura di tempo. Sul cross dalla destra di Righi, la girata di Souare sfiora il palo. All'intervallo è 0-0 tra Tre Penne e Pennarossa. La squadra di Andy Selva ha bisogno della vittoria, basta il pari a quella di Ceci.

Nella ripresa si mette bene per i biancoazzurri. Sul pallone in verticale Barretta e Semprini lasciano il via libera a Pieri che a porta vuota non può certo sbagliare al 52'. Replica dei biancorossi di Chiesanuova con Mattia Alberighi, che chiama Migani alla deviazioni in angolo. Dall'altra parte arriva il raddoppio del Tre Penne. L'azione parte da Cibelli che scambia al limite con Gai. Il centrocampista sammarinese appoggia un pallone comodo comodo per Pieri che deve solo appoggiare in fondo alla rete.

Per il Pennarossa adesso diventa molto difficile, dovendo segnare tre reti. I biancorossi non mollano e riescono ad accorciare le distanze con Evaristi a 11 minuti dal 90' con una conclusione da dentro l'area di rigore. La partita si accende. Il Pennarossa protesta per un tocco di mano in area sulla conclusione da fuori di Alessandro Conti. Il direttore di gara e ben posizionato e lascia proseguire al 39'. Tre minuti più tardi ancora proteste in area Tre Penne, il pallone finisce a Souare che conclude in porta, per poi essere travolto da Genestreti. Nuove proteste biancorosse, il direttore di gara lascia proseguire. Nel recupero ultima occasione per il Pennarossa. Halilaj serve Barretta che prova a piazzarla di destro, si fa trovare pronto ancora una volta Migani che respinge in corner.

Vince il Tre Penne, eliminato il Pennarossa. La squadra di Stefano Ceci sfiderà la vincente di La Fiorita – Domagnano.







