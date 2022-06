Doppietta Folgore: dopo la Coppa ecco il Campionato

Otto anni più tardi è ancora double Folgore, questa volta però c'è il premio aggiuntivo dell'Europa. Grazie al successo nel campionato sammarinese, che va da aggiungersi alla Titano Futsal Cup, Falciano va ai preliminari della Champions League del calcio a 5. Un campionato dominato dai ragazzi di Spada, in regular season e nei play-off. Giallorossoneri costruiti per vincere tutto e, alla fine, l'obiettivo principale è stato raggiunto. Non senza fatica, però. Perché La Fiorita, alla seconda sconfitta consecutiva in finale dopo quella contro il Fiorentino dello scorso anno, crea diversi grattacapi. Come quando Pellegrini – il migliore dei gialloblu – slalomeggia al limite sbattendo due volte sul muro Mattia Protti. Folgore che riparte con le sue bocche da fuoco: mancino di Busignani, alzato in corner da un attento Marchetti. E' il preludio al vantaggio: palla sanguinosa persa da Stolfi a centrocampo, Bernardi si avventa e con il sinistro anticipa Marchetti e fa 1-0. Il 10 di Falciano grande protagonista sia in Coppa che in campionato. La Fiorita si affida sempre a Pellegrini che resiste e vince il corpo a corpo, Protti dice di no con il piede.

L'estremo difensore giallorossonero si supera anche ad inizio ripresa, sempre su uno scatenato Pellegrini. Ed è proprio Protti ad avviare l'azione del raddoppio: ripartenza fulminea di Bernardi che si fa tutto il campo e vede Busignani solo sul secondo palo. Sfera sotto l'incrocio e, con due contropiedi, la Folgore vede molto più vicino il trofeo. Montegiardino colpita e affondata nei momenti migliori: Stolfi con la punta, Protti smanaccia in angolo. Poi missile di Mattioli da calcio di punizione, il palo trema ma la Folgore si salva ancora. Arriverà comunque il meritato accorcio dei gialloblu: gran giocata da pivot di Pellegrini che si gira su se stesso e, questa volta, non lascia scampo a Protti. 2-1 e la partita è riaperta, La Fiorita gioca con capitan Bernardi come portiere di movimento. Il suo piattone, al primo di recupero, è alto. In un ultimo disperato tentativo Protti blocca e rilancia, la palombella da porta a porta si insacca per il definitivo 3-1. La Folgore vola in Europa, dal 23 al 28 agosto c'è il turno preliminare.