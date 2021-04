Doppiette di Baldini e Protino al Cailungo, bel salto della Juvenes/Dogana nei play off Due gol per tempo e la squadra di Amati si prende la miglior posizione agli spareggi. Il Cailungo fallisce un rigore.

Due gol per tempo e la Juvenes/Dogana supera il Cailungo. La squadra di Amati scavalca Murata e Virtus e supera anche il San Giovanni per scontro diretto. Nei play sarà sfida contro la Virtus con il vantaggio della migliore posizione. La Juvenes/Dogana la sblocca dopo 7 minuti con Baldini che s'infila dalla destra e in area batte il portiere. Quattro minuti più tardi vicino al raddoppio ci va Gatti che calcia sull'esterno della rete il pallone che attraversa tutta l'area di rigore. Risposta del Cailungo al 12' direttamente su punizione con Tadzhybayev, Gobbi devia in angolo. I rossoverdi hanno una grandissima occasione per pareggiare al 19' al termine dell'azione di Cecchetti, Tadzhybayev spacca la traversa con una gran botta.

E' un buon momento per la squadra di Rinaldi quando il direttore di gara assegna anche un calcio di rigore per il fallo di Franciosi su Tadzhybayev. Sul dischetto si presenta Zannoni che scheggia la traversa. Continua il Cailungo, gran botta al volo di Carnesecchi, palla che meritava miglior sorte. Al 34' Cecchetti potrebbe approfittare del pasticcio difensivo rimedia in qualche modo il portiere. Al 39' il raddoppio della Juvenes/Dogana con Baldini. Sulla palla in verticale, La Monaca esce a vuoto Baldini deve solo appoggiare in fondo alla rete.

Nella ripresa la squadra di Manuel Amati segna altre due reti. Al 7' Protino salta il portiere in uscita e segna il tris per la Juvenes/Dogana. Al 12' Stella si presenta davanti a La Monaca che gli chiude la porta. Al 23' il definitivo 4-0 con Protino che in contropiede va a siglare la personale doppietta e chiude la partita, Juvenes/Dogana ai play off, finisce la stagione del Cailungo.

