NAZIONALI SAN MARINO

Doppio appuntamento con le Nazionali: Under 21 a Cipro, poi sfida all’Albania

Alle 19 l’ultimo impegno europeo degli Under 21 in diretta sul sito RTV; alle 20.45 la Nazionale maggiore in Nations League sul canale 550

Doppio appuntamento con le Nazionali: Under 21 a Cipro, poi sfida all’Albania.

Doppio appuntamento, oggi 6 ottobre, per le Nazionali di San Marino.

Alle 19, l'ultimo impegno europeo per l'Under 21: la sfida a Cipro sarà in diretta - senza cronaca - sul sito di San Marino Rtv.

Contro l’Albania la nazionale di Roberto Cevoli gioca la quarta partita di Nations League. Fischio d’inizio alle 20:45 con diretta sul canale 550. A seguire il post partita con gli highlights della partita.

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