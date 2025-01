Doppio Aprea e Sartini, il San Giovanni batte la Folgore 3-1

La seconda vittoria di fila proietta il San Giovanni nella zona play off. Cade dopo sei partite consecutive in campionato la Folgore. Pronti via e la squadra di Lasagni si presenta con la conclusione di Ura che Starna respinge. Dall'altra parte rete annullata a Sartini, per posizione irregolare. L'avvio fa ben sperare. Non mancano gli episodi da rivedere: al 7' Pancotti va giù in area, per l'arbitro si prosegue. Due minuti dopo stesso lato, stesso giocatore, sempre Pancotti a terra, le proteste sono più convinte. Al 21' si sblocca la partita quando Mattia Aprea s'infila in verticale e una volta entrato in area batte il portiere avversario. Bel momento San Giovanni, che due minuti dopo si fa di nuovo pericoloso con il gran tiro di Fabbri. La Folgore è in un'azione di Bernardi, che fa tutto molto bene, ma da posizione invitante spara alto. A dieci dalla fine di tempo il San Giovanni potrebbe raddoppiare ancora con Aprea. Il numero 77 conclude da ottima posizione, respinge Guddo, la palla torna al giocatore rossonero che conclude di nuovo, questa volta l'estremo della Folgore blocca. In chiusura di tempo occasionissima per il San Giovanni che potrebbe chiudere la frazione sul 2-0, la Folgore si salva e riparte, sfiorando nella stessa azione il pari con Ura, all'intervallo è 1-0 per la squadra di Tognacci.

La ripresa parte subito vivace. Il San Giovanni firma il 2-0 ancora con Aprea, che sfrutta l'ottimo lavoro di Sartini sulla sinistra. Raddoppio dei rossoneri e partita che sembra virtualmente chiusa, anche perché Starna blocca la girata al volo di Cateni al 10' blindando la porta. Quando non c'è il portiere ci pensa un difensore a salvare la propria porta sul tiro di Ura, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 19' Miori regala una speranza ai suoi con un tiro dal limite che finisce in fondo alla rete sembra riaprire la partita. Giusto il tempo di appoggiare la palla e il San Giovanni riporta a due le reti di vantaggio con Sartini che è il più veloce a intervenire sulla respinta dopo la conclusione di De Nicolò da fuori. Nel finale Pancotti prova a rendere più interessante il recupero con un bel tiro che il portiere respinge. Al fischio finale fa festa il San Giovanni che batte 3-1 la Folgore.