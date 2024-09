Doppio Buonocunto e la Virtus si sblocca in campionato: 2-1 al Domagnano

Domagnano - Virtus

Anche se con il brivido la Virtus trova la prima vittoria stagionale, ed è questo quello che conta. 2-1 al Domagnano per i campioni in carica, Buonocunto-dipendenti in questo avvio di campionato. Match che si sblocca alla mezz'ora: il tacco di Benincasa innesca Pecci, Celli frana sull'ex Rimini che finisce a terra. Il direttore di gara indica il dischetto e, come contro il San Giovanni all'esordio, Buonocunto non sbaglia: sfera che bacia il palo e s'insacca con il “pararigori” Colonna spiazzato. L'1-0 da fiducia ad Acquaviva che ha tante altre chance per il raddoppio, non sfruttate: la sponda di Benincasa aziona Pecci, diagonale messo in corner da un attento Colonna. Poi ci prova Tortori da calcio di punizione, la palla si abbassa troppo tardi. Bellissima invece la combinazione tra il 14 neroverde e il solito Buonocunto: Tortori però si divora il possibile 2-0 calciando a lato da ottima posizione. Il Domagnano comunque rimane in partita e, in pieno recupero, si vede annullare il gol del pari per il fuorigioco di Gozzi sul servizio di Merendino. Rimane il gran destro del centrocampista, che sarà costretto ad uscire per infortunio all'intervallo.

Nella ripresa le emozioni scarseggiano, almeno fino all'ultimo quarto d'ora. E, nei primi due minuti, succede di tutto: Buonocunto sale a destra, cerca il cross a centro area ma la traiettoria beffarda scavalca Colonna. In maniera rocambolesca la Virtus trova il 2-0, doppietta per il fantasista, terzo centro stagionale e primo gol su azione per i ragazzi di Luigi Bizzotto. Che sembrerebbero aver chiuso la pratica ma nemmeno il tempo di rimettere il pallone in gioco che, dall'altra parte, Nanni trova il braccio di Gori ed è rigore anche per il Domagnano. Passaniti intuisce ma non può nulla sulla conclusione a mezz'altezza di Gregori che riapre tutto. 2-1 e i Lupi ci provano ma la Virtus ora amministra e non rischia più nulla, portando a casa 3 punti già importanti.