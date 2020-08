CAMPIONATO Doppio colpo Cosmos: arrivano i gemelli Camillini

Due nuovi acquisti in casa Cosmos: si tratta dei fratelli gemelli Camillini. Per Matteo è un ritorno nella società di Serravalle dopo aver già vestito la maglia gialloverde nella seconda parte della stagione 2016-2017 mentre è la prima esperienza per Michele dopo quella con la Libertas, sempre nel campionato sammarinese.



