Doppio colpo Tre Penne. Innesti per Domagnano e Pennarossa

Il mercato sammarinese si chiude con due colpi del Tre Penne, due del Domagnano e uno del Pennarossa. La squadra di città ha rafforzato ulteriormente il centrocampo, in vista del finale di stagione, con il ritorno a San Marino di Fabio Cuomo, classe 1997, ex di Juvenes Dogana e Libertas, e prende anche l'esterno a tutta fascia Riccardo Mazzucco, classe 2001, arrivato dalla Lombardia.

L'attivissimo Pennarossa piazza il sesto acquisto della sessione, ed è un ingaggio di spessore: a Chiesanuova arriva Makhtar Diop, attaccante esterno senegalese classe '99, con 53 presenze in Serie D e 7 goal. Infine, il Domagnano ha preso Alessandro Moscardi, arrivato dal Tre Penne dopo 19 partite e 4 goal nella prima metà di stagione e che sabato debutterà proprio contro la sua ex squadra, e il centrale Martin Bastos Moncalvo, uruguaiano, classe 1994, ex Libertas.