Doppio Gai e Migani, il Tre Penne vince col Domagnano 2-0

Colpo di coda dell'estate nella domenica di Montecchio che incide anche sulla gara, con il Tre Penne che vince la seconda partita stagionale, la squadra di Ceci ha già riposato, trascinata dalla doppietta del suo capitano Nicola Gai contro il Domagnano. Avvio con discreta intensità, poi ci vuole il lampo del numero 8 di Città per sbloccare la partita con una conclusione mancina, che incrociata finisce la corsa in fondo alla rete. Il Tre Penne è ancora pericoloso con Badalassi, il colpo di testa è di poco a lato. Ancora l'ex attaccante della Folgore, con una conclusione dalla destra che finisce sul palo, sulla respinta interviene Dormi, poi Colonna ripulisce l'area. Più Tre Penne che Domagnano, Migani non è mai veramente impegnato, mentre Colonna è chiamato in causa. Al 30' proteste del Tre Penne, sul cross di Battistini, il giocatore del Domagnano tocca col braccio, l'arbitro valuta fuori area.

Sulla punizione laterale, il pallone è deviato, si alza sopra la porta per poi toccare la traversa prima di uscire. Un minuto dopo è Colonna a salvare con un bel intervento sulla conclusione di Dormi, dopo il pallone perso dai giallorossi. All'intervallo Tre Penne avanti 1-0. Nella ripresa succede poco o nulla nei primi 25 minuti, Battistini prova ad animare il secondo tempo, ma il risultato non cambia. Ci vuole ancora Nicola Gai, con una rete fotocopia della precedente, bel lavoro di Pieri che serve il compagno, destro a incrociare e 2-0 che vale anche la doppietta. A dieci dalla fine Pieri potrebbe chiudere la partita, Colonna contiene l'esterno di Città. Un minuto dopo l'occasione più importante per il Domagnano, quando il direttore di gara concede un calcio di rigore per un tocco di mano di Barretta. Sul dischetto si presenta Fedeli, Migani si tuffa, ma riesce con il piede a respingere la conclusione. Si resta sul 2-0, che potrebbe diventare tris, se non fosse per la bella parata di Colonna sul tiro da fuori di Lombardi. Tre Penne alla sosta con due vittorie su due, solo un punto in tre gare per il Domagnano. Nota di merito per i giallorossi che si presentano alla sfida con ben 10 giocatori sammarinesi in distinta, dei quali cinque in campo.