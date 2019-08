Doppio Gatti e Cola, San Marino U17 strapazza il Liechtenstein

Quando approccio e mentalità fanno la differenza. La Nazionale U17 di San Marino domina in lungo e in largo e, meritatamente, supera il Liechtenstein 3-0 nella prima delle due amichevoli organizzate all'Acquaviva Stadium.

Il primo tempo è un monologo dei biancoazzurrini anche se il gol non arriva. Corner di Dolcini, un rimpallo favorisce Gatti che ci prova con il mancino, bloccato senza troppi problemi da Oehri. San Marino alza fin da subito il baricentro. A beneficiarne è Pasolini che riceve da un traversone ma il colpo di testa è debole. La prima grande chance arriva al 20': lancio con il contagiri di capitan Lazzari per Cola. Questa volta è super Oehri ad alzare in angolo la conclusione dell'attaccante sammarinese. La maledizione continua: Gatti innesca D'Addario che arriva a tu per tu con il portierino del Liechtenstein ma calcia sull'esterno della rete. A chiudere una prima frazione di personalità, ma stregata, c'è pure il palo colpito da Filippo Pasolini. L'esterno scappa sulla destra, il suo cross scavalca Oehri ma si stampa sul legno.

Quello che la dea bendata toglie ai ragazzi di Matteo Magnani lo ridà con gli interessi nella ripresa. Passano solo 9 minuti quando Tommaso Gatti raccoglie la corta respinta del portiere ospite sul tentativo di Cola e deposita in fondo al sacco per l'1-0 San Marino. Vantaggio che diventa presto raddoppio. E' sempre Gatti ad essere protagonista e questa volta è un gol meraviglia. Traiettoria perfetta dai 30 metri e Oehri non può nulla, doppietta personale. Non è finita qui, anche perchè il tris è un capolavoro di coralità. Severi, da destra, alza la sfera in direzione Pasolini che entra in area e serve Cola per il più facile dei gol. Nel finale, poi, i biancazzurrini abbassano i ritmi e il Liechtenstein viene fuori con l'unica occasione del match ma Battistini è attento ed esce bene sui piedi di Rizzuti. Domenica si replica ancora ad Acquaviva e si spera, ancora, con questo gran San Marino.