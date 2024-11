Doppio vantaggio La Fiorita, rimonta Cosmos: il big match termina 2-2

Con la Virtus e poche altre, saranno La Fiorita e Cosmos a giocarsi lo Scudetto fino alla fine. La testimonianza arriva direttamente dallo scontro diretto di Montecchio, chiuso con uno scoppiettante e divertente 2-2. Primo tempo giocato ad altissima intensità e che La Fiorita stappa già al 6’: Semprini si inserisce con i tempi giusti poi non riesce a trovare la zampata vincente da 0 metri, la palla però rimane lì e allora la zampata decisiva è di Emiliano Olcese. 6 in campionato, secondo centro consecutivo e soprattutto 1-0 Montegiardino. Che continua a farsi preferire: Gasperoni di testa da lontanissimo, Celato appoggia in corner. Da quel corner però arriva il raddoppio gialloblu: Cicarelli disegna, Mazzotti prende l’ascensore e schiaccia non lasciando scampo a Celato, che tocca ma non può nulla. Dopo mezz’ora è 2-0 e sembra tutto indirizzato in favore dei ragazzi di Ceci, ma il Cosmos è squadra dura a morire e torna in partita con l’accoppiata Badalassi-Ben Kacem: il primo sporca il diagonale ma questo diventa un assist per il secondo che fa 2-1 e riapre tutto. La partita diventa sportivamente cattiva, Semprini rischia il secondo giallo quando si scontra con Grandoni. Il secondo giallo, ineccepibile, se lo prende invece Cicarelli quando ferma Pierri in ripartenza. La Fiorita sopra di un gol ma sotto di un uomo per tutta la ripresa.

Proteste, tante proteste però quando il neo-entrato Grassi - uno dei numerosi ex della partita - interviene da dietro su Affonso e si prende solo il giallo. I giocatori gialloblu avrebbero voluto un altro colore del cartellino. Nonostante la superiorità numerica il Cosmos non riesce ad incidere e La Fiorita regge bene ai timidi assalti dei ragazzi di Lepri. Almeno fino ai -10 quando, su un pallone vagante in area non spazzato, si avventa il solito Imre Badalassi per il 2-2 da rapace d’area: il Cosmos completa la rimonta, affidandosi al capocannoniere del campionato. L’inerzia ora può cambiare: Vivan smanaccia la palombella insidiosa cercata dallo stesso Badalassi e poi fa ancora meglio sul calcio d’angolo di Errico, a caccia del gol olimpico. Alla fine è un 2-2 che lascia il Cosmos in vetta e La Fiorita a -3, ma è stato anche un bello spot per il calcio nostrano.