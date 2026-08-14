Drita Tre Fiori, Rea e Bernardi: "Abbiamo dato tutto"

A margine della partita di ritorno di Conference League del Tre Fiori il nostro inviato Nicola Petricca ha intervistato il difensore Simone Rea e Tommaso Leon Bernardi.



Così Rea: "Per i primi 25-26 minuti, al di là del primo gol, è stata una partita dove abbiamo cercato di creare qualcosa, ci siamo riusciti e poi abbiamo preso dei gol che potevano essere evitabili. Soltanto che ogni mezzo rimpallo sono stati comunque aiutati e secondo me non ne avevano bisogno perché la differenza comunque si vedeva.

È sembrata effettivamente da fuori una squadra più pronta, comunque forte tecnicamente, fisicamente. pronta tecnicamente. "Sicuramente noi partiamo un po' svantaggiati, ecco, e dopo il risultato dell'andata dovevamo fare un'impresa e siamo venuti qui con la consapevolezza che era difficile e ci abbiamo provato. Son contento della prestazione anche di chi è entrato perché abbiamo dato il massimo e nonostante il risultato son contento della prestazione perché credo che al di là degli episodi abbiamo fatto una buona partita".

Resta comunque questa estate la soddisfazione di aver assaggiato la Champions League. "Beh, sicuramente quest'estate abbiamo fatto due partite in Europa che non è scontato e non è da tutti. Abbiamo cercato sempre di dare il massimo e di onorare comunque sempre la maglia e comunque anche il campionato sammarinese in Europa cerchiamo sempre di portarlo con onore. Sappiamo che loro sono una squadra superiore, non è stato facile però abbiamo provato a partire forte, abbiamo provato a creare e secondo me abbiamo fatto anche un po' del nostro gioco. Purtroppo oggi mancavano tanti giocatori, siamo arrivati un po' stanchi anche in vista del risultato dell'andata. Sono fiero della partita che abbiamo fatto, abbiamo dato tutto. Adesso testa il campionato e ripartiamo.

C'è stata qualche occasione anche nel secondo tempo, nonostante il punteggio già largo, un segno di orgoglio da parte di questa squadra. "Sì - risponde l'attaccante Tommaso Leon Bernardi - ci siamo parlati anche nell'intervallo, non volevamo mollare. Comunque nonostante il risultato provavamo a tenere il più possibile il campo e loro sono una squadra sicuramente superiore. Però secondo me noi abbiamo creato qualche occasione per dare fastidio. Poi purtroppo la palla non è entrata, eravamo stanchi, però abbiamo dato tutto".







