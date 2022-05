FUTSAL Due anni dopo, si assegna la Titano Futsal Cup: è Tre Fiori contro Folgore Fiorentino cerca il quarto titolo, Falciano, che ha molti assenti, il secondo. I tecnici Spada e Bugli: "Ci sarà una fase di studio e poi salteranno gli schemi e si andrà all'arma bianca".

Dopo due anni buchi causa pandemia si torna ad assegnare la Titano Futsal Cup che nella finale si presenta come déjà vu della sua corrispondente calcistica. È Tre Fiori contro Folgore, primatiste anche nei due gironi del campionato: la prima punta al record di titoli nella competizione – c'è da agganciare il San Giovanni a quota 4 – la seconda va per bissare il successo del 2013, quando fece doppietta con lo scudetto.

Da allora bacheca chiusa per Falciano, che però pensa in grande e in estate ha ingaggiato Protti e Busignani, coppia che da sempre sposta gli equilibri del futsal del Titano. Salto di qualità descritto dal ruolino in campionato, fatta di 16 successi, un pari e un ko. Ora però è il momento di capitalizzare e di certo non aiutano le tante assenze: fuori lo squalificato Chezzi, poi Casadei, Rossi, Menghini e forse l'infortunato Stefanelli. Questo però non cambia il piano partita del tecnico Spada: "Non snatureremo molto il nostro gioco, perché abbiamo fatto tutto un campionato così. Saremo certamente più accorti nel mantenere le energie e mantenerci più freschi possibile mentalmente. Verrà fuori una bellissima partita, molto tattica: ci sarà il classico momento di studio, poi secondo me si andrà all'arma bianca".

A sua volta protagonista in campionato – dove rispetto ai rivali conta due sole sconfitte in più – per tornare ad alzare un trofeo il Tre Fiori sfida il suo passato: le ultime gioie risalgono ai 5 titoli del biennio '16-'17, 4 dei quali con in campo Protti e Busignani e tutti con in panchina Spada. La cui analisi pre partita è condivisa dal collega Bugli, che però, a differenza sua, non deve fare i conti con defezioni: "Saremo praticamente con la rosa al completo, stiamo lavorando bene già da qualche tempo e i risultati ci stanno dando ragione. Come la Folgore, cercheremo prima di studiarli e poi secondo me salteranno un pochino tutti gli schemi".

