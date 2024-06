Due appuntamenti benefici per l'Asco 35

Mattinata di calcio e beneficenza a Montecchio dove si sono incontrate questa mattina la formazione dell'Asco 35 e i tedeschi del Sauwa Kicker. L'obiettivo, nobile, è quello di raccogliere fondi da devolvere a "San Marino for the Children". Ci sarà un nuovo appuntamento sempre in Repubblica sabato 15 per un triangolare. A sfidarsi, questa volta all'Ezio Conti di Dogana, saranno Asco 35, L'FC Roma Over e gli spagnoli dell'Associacion Tercio Viejo Murciano. Calcio d'inizio del triangolare alle ore 9, anche questo secondo evento è a scopo benefico.