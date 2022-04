Si infrange in finale il sogno della Futsal Cesena di conquistare la Coppa Italia di serie B. La squadra allenata dal CT della nazionale sammarinese Roberto Osimani è stata sconfitta per 3-2 dai pugliesi dell'Itria. Clamoroso il finale di partita con i bianconeri che, avanti per 2-1, sono stati raggiunti e superati da due autoreti.