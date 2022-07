NAZIONALE Due mesi a Seychelles ed Estonia: la Nazionale torna ad allenarsi I ragazzi del CT Fabrizio Costantini sono tornati in campo in vista dei prossimi impegni di settembre: il 21 l'amichevole con le Seychelles, il 26 l'ultima partita di Nations League con l'Estonia. Sono 25 i convocati, diversi i giocatori usciti dall'U21.

È ancora piena estate ma la Nazionale di San Marino non può fermarsi in quel processo di crescita già visto negli impegni di giugno in Nations League, non culminati con un risultato che sarebbe stato meritato per quanto visto. E così il CT Fabrizio Costantini ha convocato 25 giocatori per 3 sedute di allenamento a fine luglio, tutte a Serravalle B. Nel mirino ci sono le due partite di settembre: l'inedita amichevole dello “Stadium” contro le Seychelles il 21 e l'ultimo match del girone di Nations League contro l'Estonia il 26. Per il tecnico biancazzurro questi due incontri devono essere l'occasione giusta per raccogliere quanto seminato fino ad ora.

Tra i convocati ci sono diversi giocatori provenienti dall'ultima Under 21 allenata – durante il biennio - prima dallo stesso Costantini e poi da Matteo Cecchetti. Un ricambio generazionale necessario, senza però rinunciare all'esperienza dei senatori.

Nel servizio l'intervista a Fabrizio Costantini, CT San Marino

