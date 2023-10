CAMPIONATO Due reti, due esplusioni ma nulla di fatto: 1-1 tra Cosmos e La Fiorita Succede tutto nel finale tra Cosmos e La Fiorita: nel recupero Rizzitelli pareggia il vantaggio firmato Olcese e il big match di Montecchio termina 1-1. Espulsi Gasperoni e Prandelli per doppia ammonizione.

Il remake della finale play-off dello scorso anno termina senza né vincitori né vinti. Rizzitelli risponde ad Olcese e il big match tra Cosmos e La Fiorita si chiude con un 1-1 che non accontenta nessuno: Serravalle non accorcia sulle prime, Montegiardino si vede svanire il sesto successo di fila sul filo di lana. Nel primo tempo meglio la banda Manfredini: errore in disimpegno di Loiodice, Grassi mette Ambrosini a tu per tu con Simoncini. Risposta con i piedi dell'estremo difensore gialloverde.

Che Cosmos-La Fiorita non sia una partita come le altre lo si vede al minuto numero 27: dopo una serie di interventi duri da una parte e dall'altra, accenno di rissa che vede coinvolti tutti i protagonisti in campo ad eccezione del portiere. Momenti di tensione, poi ancora La Fiorita: Gasperoni in mezzo per Ambrosini, miracolo di Simoncini e Costa in tap-in porterebbe avanti i gialloblu. Porterebbe, perchè viene ravvisato un offside di Ambrosini e quindi tutto annullato. In chiusura la chance più importante con il grande ex Tommaso Guidi che prende la mira da fuori e calcia, Simoncini sfiora e la sfera incoccia sul palo.

Si resta sullo 0-0, ad inizio ripresa Amati cerca il “gol olimpico” da corner con Simoncini costretto a smanacciare. Sull'altro versante Ben Kacem se ne va su Gasperoni, fallo e doppio giallo per il capitano de La Fiorita che lascia i suoi in 10 per oltre 40 minuti. Il Cosmos inizia a crederci e protesta per un fallo di mano di Brighi in area, non punito dal direttore di gara Andruccioli. La partita si accende: Filippo Berardi, entrato alla grande, punta due avversari e termina a terra. L'arbitro sembra prima intenzionato ad assegnare il penalty poi, anche su indicazione del quarto uomo, va ad ammonire Prandelli per una manata in area. Si ribalta tutto: è secondo giallo anche per il bomber di Nicola Berardi e si torna in parità numerica. E La Fiorita riprende coraggio: Vitaioli incrocia con il mancino, palla che si impenna sopra la traversa. All'85' i gialloblu la sbloccano: corner di Amati, Fatica sale in cielo e sfiora, Olcese – con la zampata - batte un sorpreso Simoncini.

1-0 con il gol dell'ex Libertas e Montegiardino è vicina al sesto hurrà consecutivo. Al terzo dei sette minuti di recupero, però, il Cosmos riemerge: Mazzotti non riesce ad allontanare l'ennesima palla calciata dentro, Rizzitelli con un colpo da biliardo la infila all'angolino. 1-1 e questa volta ad esplodere è Serravalle. Che avrebbe pure l'ultimissima occasione per un clamoroso ribaltone ma Zavoli esce ed anticipa Berardi lanciato a rete. Nulla di fatto ma tanto spettacolo: con Cosmos e La Fiorita è impossibile annoiarsi.

