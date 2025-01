MERCATO Due rinforzi per il San Giovanni Un difensore e un attaccante sono i primi arrivi per i rossoneri.

Un nuovo arrivo in casa San Giovanni, la società rossonera si è rinforzata nel reparto difensivo con il classe 2000 Andrea Ghiggini cresciuto nelle giovanili del Cesena e con esperienza nei college americani. Per l'attacco i rossoneri hanno annunciato Riccardo Michelucci, classe 2003 ex Pietracuta e Novafeltria.

