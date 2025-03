Due scontri diretti per i playoff nel 25° turno

Che la corsa per lo scudetto sia una lotta a due è ormai chiaro da mesi, ma nel fine settimana potrebbe arrivarne anche la conferma aritmetica, giusto prima della sosta per le Nazionali. Dopo 24 turni, la Virtus comanda con 63 punti, segue La Fiorita con 58 e poi c'è l'accoppiata Folgore - Tre Fiori, a 47 e 46. Se sabato i neroverdi dovessero battere il Cailungo o se, a prescindere dal risultato dei ragazzi di Bizzotto, Folgore e Tre Fiori non riuscissero a vincere contro Tre Penne e Pennarossa, diventerebbe ufficiale. Quisquilie, comunque, perché il distacco tra la coppia di testa e le altre è talmente significativo da rendere impensabili eventuali rimonte che non siano firmate La Fiorita. Tuttavia, con soli sei turni residui, anche per un rientro della squadra di Ceci c'è sempre meno margine. Per continuare a rincorrere l'impresa, i gialloblù di Montegiardino sfideranno domenica alle 15 il Domagnano, che deve difendere l'11° posto da possibili assalti di Libertas e Cailungo.

Riprendendo il discorso Folgore e Tre Fiori, anche loro, ormai, fanno un campionato a parte - in questo caso per il terzo posto -. Dietro, il Fiorentino non vince da sei partite ed è crollato dalla terza alla sesta posizione. Sabato proverà a riprendersi, affrontando una Libertas in crisi di risultati. Chi è risalito è il Cosmos, che ha battuto il Tre Penne, di nuovo in difficoltà, ed è ora quinto. Sabato, in diretta su San Mario Rtv alle 15, sfiderà il San Giovanni nello scontro diretto per rimanere in zona playoff. La squadra di Borgo Maggiore viene però da una buona prova con La Fiorita, a un passo da strapparle almeno un punto.

Sono praticamente definite due delle quattro squadre che giocheranno il turno preliminare, con Murata e Faetano troppo distanti dal San Giovanni e con troppo vantaggio sulla Libertas per immaginare di uscire dalla nona e decima posizione. I bianconeri sfideranno la San Marino Academy U22, che vuole provare a risalire dall'ultima posizione, mentre i gialloblù affronteranno la Juvenes Dogana, che ripone in questa partita le ultime speranze di riavvicinarsi alla zona del turno preliminare.