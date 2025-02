TENNIS TAVOLO Due vittorie per i giovani sammarinesi a Senigallia

Pongisti sammarinesi protagonisti al torneo regionale giovanile di Senigallia. Enea Stefanelli si è imposto nel singolo under 3500 mentre Sean Berardinelli ha conquistato il singolo di quinta categoria. Terzo posto per Loris Ceccoli nel singolo over 3500.

