CAMPIONATO Duello a distanza tra Virtus e La Fiorita nel turno infrasettimanale Torna il Campionato Sammarinese con la 26^ giornata, spalmata su 3 giorni: questa sera i primi due anticipi, mercoledì la Virtus se la vedrà con il Murata e La Fiorita con il Fiorentino. Duelli interessanti anche per la lotta play-off.

A distanza di sole 48 ore torna il Campionato Sammarinese che, considerando anche la prossima sosta per le nazionali, affronta un turno infrasettimanale – spalmato su 3 giorni - importante per la classifica. Si parte questa sera con i primi due anticipi: Cosmos-Pennarossa a Montecchio – con i gialloverdi che proveranno a mettere pressione al Tre Penne per la terza posizione - e Faetano-San Marino Academy ad Acquaviva, entrambi alle 21.15.

Il “grosso” della 26^ giornata è in programma mercoledì, quando scendono in campo le prime della classe. A partire dalla capolista Virtus che, con il 2-0 sulla Folgore e lo stop de La Fiorita, si è ripresa la vetta solitaria nel weekend. I neroverdi dovranno confermarla anche se l'impegno non è dei più semplici, almeno sulla carta: a Domagnano c'è il Murata sulla strada dei ragazzi di Luigi Bizzotto. Tre vittorie consecutive per i bianconeri, in lotta per il quinto posto con il Tre Fiori che, alla stessa ora, se la vedrà con il Cailungo.

Due punti più sotto della Virtus c'è La Fiorita, fermata sull'1-1 proprio dai gialloblu di De Falco nell'ultimo turno. L'infortunio di Grassi ha complicato ancora di più la situazione, con l'infermeria di Montegiardino sempre piena. La sfida con il Fiorentino è importante per restare a contatto. Importante anche per i rossoblu, a -2 da quel settimo posto che garantirebbe i play-off diretti.

Vien da sé che un orecchio sarà anche per il derby di Serravalle tra Folgore e Juvenes/Dogana, di scena all'Ezio Conti di Dogana. Sembra essersi staccato quasi definitivamente dai giochi per lo scudetto il Tre Penne, che dovrà ripartire dal derby della Funivia contro la Libertas. Chiude il tutto San Giovanni-Domagnano giovedi sera: si sfidano due delle squadre più in forma del momento.

