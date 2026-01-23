CAMPIONATO SAMMARINESE Duello a distanza tra Virtus e Tre Fiori, con Tre Penne "terzo incomodo" Terzo impegno in una settimana per il Campionato Sammarinese che torna nel weekend per la 18^ giornata: in diretta su San Marino RTV Juvenes/Dogana-Tre Fiori - sabato alle 15 - e Domagnano-Cosmos, domenica alla stessa ora.

Archiviato il turno infrasettimanale, che non ha modificato gli equilibri al vertice, il Campionato Sammarinese è pronto a tornare protagonista nel weekend con la diciottesima giornata. Ad aprire il programma sarà il Tre Fiori, atteso dall’impegno più tosto tra le pretendenti al titolo. Sabato alle 15 i gialloblù affronteranno una Juvenes/Dogana imbattuta da quattro turni, in un test che potrebbe incidere sulla corsa al vertice. All'andata Bernardi la decise negli ultimissimi minuti, match da seguire in diretta su San Marino RTV. In contemporanea, a Montecchio, spazio a Faetano–Folgore, match delicato soprattutto per gli uomini di Sperindio, chiamati a difendere la zona spareggi playoff dopo l’aggancio della Libertas. Il Fiorentino se la vedrà invece il San Giovanni, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati dopo il 4-2 in rimonta sul Pennarossa di martedì scorso. Occhi puntati anche sul derby di Borgo Maggiore tra Cailungo e Libertas, mentre ad Acquaviva andrà in scena Murata–La Fiorita, con i bianconeri a caccia di una svolta in una stagione fin qui complicatissima e i gialloblu in cerca di costanza.

Tre i posticipi domenicali, sempre alle 15: in diretta su San Marino RTV la sfida tra Domagnano e Cosmos, due squadre che stanno vivendo un periodo di flessione. La Virtus campione in carica affronterà il Pennarossa, puntando ad accorciare sul Tre Fiori, mentre il Tre Penne incrocerà i tacchetti con la San Marino Academy, consapevole che per rientrare nella corsa al titolo non sono più ammessi errori.

