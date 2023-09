FUTSAL È ancora Fiorentino-Folgore: in palio la Supercoppa di Futsal Questa sera si assegna la Supercoppa Sammarinese di Futsal e sarà ancora una volta una questione tra Fiorentino e Folgore dopo le finali di Campionato e Coppa vinte dai rossoblu. Match che potrete seguire in diretta su San Marino RTV, dalle ore 21.

E' ormai diventata la "classica" del futsal sammarinese. Dopo aver regalato spettacolo sia nelle finali di Campionato Sammarinese che di Futsal Cup, Fiorentino e Folgore si ritrovano al Multieventi per conquistare la Supercoppa. E' la prima partita della nuova stagione ma, per certi versi, anche l'ultima della scorsa. I rossoblu di Matteo Michelotti, reduci dall'impresa a Cipro in Champions League con 2 pareggi in 3 partite, vogliono chiudere il cerchio dopo aver già alzato Campionato e Coppa. Dall'altra parte i giallorossoneri, sotto la nuova guida tecnica dell'ex Juvenes/Dogana Claudio Zonzini, hanno quel desiderio di rivalsa dopo due finali perse sul filo di lana. Teatro della sfida ancora quel Multieventi riempito – a cavallo tra maggio e giugno – da centinaia e centinaia di appassionati, con i due quintetti che non avevano tradito le grandi aspettative. E che, con ogni probabilità, non lo faranno nemmeno stasera.

Fiorentino che è cambiato rispetto alla scorsa stagione: c'è sempre Danilo Busignani – top player sul Titano – ma ora manca soprattutto Matteo Moretti, miglior giocatore dell'ultima stagione. In forte dubbio, poi, anche il portiere Mattia Protti per un problema alla schiena. Sponda Falciano, Zonzini farà affidamento sulle qualità del capitano Massimiliano Bernardi e del nazionale Elia Pasqualini. Unico assente Bruno Koci, lo “straniero” scelto dalla Folgore per quest'annata. Cresce l'attesa: Supercoppa di Futsal che potrete vivere in diretta su San Marino RTV, dalle ore 21.

