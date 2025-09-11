MURATA È cominciata la "New Era" del Murata La Vice Presidente Mulazzani: "Chi sceglie il nostro club, crede in un nuovo percorso"

New Era perché cambia tutto, o meglio, cambia il modus operandi e anche il modo di vedere le cose. Il Murata si presenta, lo fa con una serata evento che celebra i recenti successi del Futsal e racconta di un progetto ambizioso, coinvolgente, sostenibile. Così la Vice Presidente Mary Mulazzani:

"È iniziato un nuovo capitolo della storia bianconera di questo club, prende le radici, quello che è il suo passato glorioso, ma va a dare un'impronta nuova, giovane, come la dirigenza che l'ha preso. È un nuovo capitolo dei bianconeri che è iniziato sicuramente con i successi della Champions, ma che vuole diventare un progetto che va a migliorare la persona. Quindi lo sportivo che sceglie di credere nel Murata, sceglie di credere in un nuovo percorso per sé stesso".

La partnership tecnica con la Futsal cesena, un gemellaggio in grado di giovare, ha entrambi i club la voglia di rivincere del capitano Busignani, del direttore sportivo Albani, tutto l'orgoglio del tecnico Max Spada, reduce da una Champions da record. Vincere è basta nel Futsal, costruire in prospettiva nel calcio, che riparte con la penalizzazione e un gruppo giovane, plasmato dal direttore sportivo Marco Mularoni e affidato a Michele Camillini. Serve tempo, ma l'obiettivo è tornare a livello dei top club anche nel calcio A11. Struttura, sponsor, passione, competenza, ne costituiscono la base.

