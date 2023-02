CAMPIONATO E' corsa a 4 nel Campionato Sammarinese Nel weekend si gioca la ventesima giornata del campionato sammarinese. Cosmos e La Fiorita anticipano contro Pennarossa e Domagnano, Tre Penne e Tre Fiori di scena 24 ore più tardi contro Murata e Libertas.

Quattro squadre racchiuse in soli 5 punti. La corsa allo Scudetto sammarinese si fa sempre più avvincente e, nonostante sia solo la 20^ giornata, ogni punto inizia a pesare. Si parte sabato con le prime due della classe, La Fiorita e Cosmos: dopo lo scontro diretto dello scorso weekend, che ha mantenuto i gialloblu in vetta con un solo punto di vantaggio, Montegiardino affronta il Domagnano nel più classico dei testacoda. Prima contro ultima, i favori del pronostico sono tutti per i ragazzi di Thomas Manfredini anche se i giallorossi in settimana hanno cambiato l'allenatore per dare una scossa a tutto l'ambiente. Sulla carta non dovrebbero esserci problemi nemmeno per il Cosmos, atteso dall'incrocio contro un Pennarossa che viene da due ko consecutivi. Per Serravalle la vittoria diventa fondamentale per tenere il passo delle altre contendenti.

Tra cui il Tre Penne che - guardando la classifica - è terzo con 39 punti ma potenzialmente primo, visto il turno di riposo già effettuato nel girone di ritorno. Sono 5 vittorie di fila in campionato per gli uomini di Ceci – 7, considerando le due semifinali di Coppa Titano – che domenica se la vedranno contro il Murata galvanizzato dalla cura Beppe Angelini. Con l'ex tecnico del Cesena in panchina, i bianconeri hanno ritrovato smalto e punti. Imbattuti da 3 partite, ancora ultimi assieme al Domagnano ma a -2 dall'11° posto che vale gli spareggi play-off. Partita ostica per il Tre Penne così come per il Tre Fiori che dovrà riscattare la sconfitta proprio contro i biancazzurri ma se la vedranno contro una Libertas in forma e con tanti giocatori in grado di fare la differenza. Per la zona play-off in programma anche San Giovanni-Folgore e Faetano-Fiorentino - in campo sabato rispettivamente ad Acquaviva e Montecchio – e Virtus-Juvenes/Dogana, di scena domenica al “Federico Crescentini” di Fiorentino.

