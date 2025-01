È disponibile “Il calcio sammarinese 2022-2024: Estasi europee”

“Il calcio sammarinese 2022-24: Estasi europee” è la decima pubblicazione della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e per la prima volta ripercorre l’attività di calcio e futsal sammarinese nell’arco di un triennio. All’interno del libro si possono rintracciare eventi, statistiche, foto e numeri dalla stagione 2021-22 a quella attualmente in corso. Il libro è il primo completamente redatto dall’Ufficio Stampa della Federcalcio di San Marino, ripercorre l’attività della FSGC, dei suoi club e associazioni affiliate è descritta in 784 pagine a colori, attraverso statistiche e foto, senza tralasciare nessuna area o settore: dall’attività nazionale a quella internazionale, passando per quella femminile e giovanile, fino al futsal e non solo.

Fino al 14 febbraio il nuovo libro della FSGC sarà in prevendita con offerta lancio esclusivamente presso la sede della Federcalcio di San Marino. Successivamente potrà essere acquistato a prezzo intero nelle migliori edicole e librerie di San Marino, presso la sede della Federcalcio di San Marino ed online sul sito di e-commerce della FSGC.