É il giorno di Hibernians-Folgore: sogno “remuntada” per Falciano

19 giorni dopo una squadra sammarinese torna a calcare il prato - interamente sintetico - del Centenary Stadium di Ta’ Qali. La Fiorita, nonostante la sconfitta contro il Birkirkara, aveva dimostrato di potersela giocare alla pari contro i maltesi. E così ha fatto la Folgore all’andata contro l’Hibernians, e così spera di fare questa sera - ore 20 - per cercare una rimonta che avrebbe del clamoroso. Il 3-1 di San Marino in favore dei bianconeri allenati dal tecnico italiano Stefano Sanderra - unica formazione sempre presente nella Serie A maltese - costringe la Folgore ad una partita d’attacco, anche se non dovrà mancare equilibrio come ricordato dal capitano giallorossonero Andrea Nucci.









La rifinitura é servita ad Omar Lepri per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Ci saranno un paio di cambi rispetto all’andata, uno - forzato - é quello al centro della difesa per l’assenza del titolarissimo Piscaglia e rimpiazzato, con ogni probabilità, da Giovanni Bonini. Per il resto, si riparte dai “soliti” e dai punti fermi: Brolli, Arrigoni e Tamagnini dietro , Fall, Nucci, Spighi e Bernardi a centrocampo con la coppia d’attacco che sarà formata da Jassey ed Eric Fedeli, autore del momentaneo gol dell’1-0 che ha illuso Falciano prima del rientro Hibernians con Degabriele e Grech, i più pericolosi in casa maltese. Saranno 90 minuti di fuoco e di battaglia: alla Folgore serve una vittoria con 2 gol di scarto per andare ai supplementari, 3 o più per costruire qualcosa di storico.

Nel servizio l’intervista ad Andrea Nucci, capitano e centrocampista Folgore

L’inviato a Malta,

Alessandro Ciacci