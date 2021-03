NAZIONALE È il giorno di Inghilterra-San Marino: Titani a Wembley Alle 20.45 inizia il cammino della Nazionale di Franco Varrella nelle qualificazioni mondiali: match che sarà trasmesso in diretta su RTV Sport (canale 93 digitale terrestre).

Per la quarta volta – e a distanza di 7 anni dall'ultima - la Nazionale di San Marino calcherà il terreno di uno degli stadi più iconici al mondo. Anche se non ci sarà il pubblico, Wembley mette sempre i brividi per la sua imponenza, il suo fascino e la sua storia. L'esordio dei biancazzurri nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 sarà sicuramente da ricordare - comunque andrà - contro l'Inghilterra. Il tecnico Gareth Southgate ha l'imbarazzo della scelta, un perfetto mix composto da giocatori già affermati a possibili nuovi “crack”: dall'uragano Harry Kane passando per Sterling fino ad arrivare ai “giovanissimi” Foden, Mount e Bellingham. Il classe 2003 del Borussia Dortmund dovrebbe essere titolare a centrocampo mentre è in dubbio l'attaccante del Manchester United Marcus Rashford che si è allenato a parte per recuperare dall'infortunio al piede.

La Nazionale dei Tre Leoni dovrà pensare anche ai match dei prossimi giorni, così come dovrà fare – a maggior ragione – il CT biancazzurro Franco Varrella, chiamato con i suoi ragazzi al “tour de force”: 3 partite in 7 giorni, dopo l'Inghilterra sarà la volta di Ungheria e Albania allo “Stadium”. Non ci sarà il capitano Davide Simoncini, squalificato, mentre in attacco nessun dubbio con Filippo Berardi e Nicola Nanni pronti a lottare tra le maglie inglesi e - sognando un po' - replicare quello che Davide Gualtieri fece tra Seaman e Pearce quel lontano 17 novembre del 1993.

Nel servizio le interviste a Gareth Southgate, CT Inghilterra, e Franco Varrella, CT San Marino

