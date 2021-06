È il giorno di Kosovo-San Marino: biancazzurri a caccia del gol

Pioggia, sole e infine l’arcobaleno hanno accompagnato la rifinitura della Nazionale di San Marino al “Fadil Vokrri” di Pristina, prima dell’amichevole contro il Kosovo che si giocherà questo pomeriggio alle ore 18. Nella pancia dello stadio della capitale, invece, la conferenza stampa dei biancazzurri con il commissario tecnico Franco Varrella ed il centrocampista del San Giovanni Lorenzo Lunadei.

“Sarà una partita delicata” - hanno affermato i due in coro - “ma non per questo resteremo chiusi in area. Vogliamo tentare qualcosa in fase di costruzione e proposizione”. Per far ciò Varrella potrebbe cambiare qualche interprete rispetto agli 11 dell’amichevole con l’Italia e - perché no - gettare subito nella mischia Sopranzi e Pancotti, alla prima convocazione ufficiale. Il Kosovo - in cui è in dubbio la presenza della promettente ala del Werder Brema Milot Rashica - è una squadra ostica e già capace di mettere in difficoltà le grandi d’Europa. San Marino, però, cercherà di fare la sua partita e ritrovare un gol che manca da novembre 2019 allo “Stadium” contro il Kazakistan - Filippo Berardi su assist proprio di Lunadei - e in trasferta addirittura dalla rete di Mirko Palazzi in Azerbaigian del 2017.

Nel servizio l’intervista a Lorenzo Lunadei, centrocampista San Marino









L’inviato in Kosovo,

Alessandro Ciacci