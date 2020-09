EUROPA LEAGUE È il giorno di Riga FC - Tre Fiori: Cecchetti opta per la difesa a 3 La rifinitura si è svolta allo “Skonto Stadions”, ex stadio della Nazionale lettone. Tra i gialloblù non ci sarà Lunardini a centrocampo.

Duro, cattivo, deciso. Matteo Cecchetti non ha lasciato nulla al caso nella rifinitura del Tre Fiori in vista della sfida al Riga FC, in programma questa sera alle ore 20 locali (19 a San Marino). L’Europa League è una competizione difficile e nella scorsa stagione la compagine lettone ha quasi teso un bello “scherzetto” al Copenaghen poi arrivato fino ai quarti di finale contro il Manchester United. Dopo il ko per 3-1 all’andata, il Riga vinse 1-0 - sfiorando la remuntada - allo “Skonto Stadions”, teatro del match contro i gialloblu e dell’allenamento di rifinitura. Lì Cecchetti ha provato schemi, tattiche e situazioni volte a contrastare la formazione allenata dal russo Oleg Kononov. Verrà riproposta la difesa a 3 come già si era visto in Champions con il Linfield, davanti - molto probabilmente - spazio ad Apezteguia e Gjurchinoski.

Tra i pali nessun dubbio: ci sarà Aldo Simoncini, con l’estremo difensore sammarinese abituato - tra club e Nazionale - ad affrontare questo tipo di partite. Prevista su Riga pioggia battente per tutto il giorno, forti raffiche di vento e temperature autunnali, mai sopra i 12 gradi. Lo scenario è, quindi, da battaglia ma il Tre Fiori è pronto a combattere.

Nel servizio l’intervista a Aldo Simoncini, portiere Tre Fiori

Dall’inviato a Riga,

Alessandro Ciacci

