NAZIONALE È il giorno di San Marino-Gibilterra, Lazzari: "Vogliamo vincere" Allo Stadium c'è in palio la promozione in Lega C di Nations League, un pari però terrebbe ancora tutto in bilico.

Pensa partita per partita, San Marino. Perché con Gibilterra può essere lo spareggio per la prima vittoria di sempre di un girone – chi vince è aritmeticamente promosso in Lega C di Nations League – ma anche un pari terrebbe tutto in bilico: a quel punto, i biancazzurri si giocherebbero primato, o anche accesso agli spareggi, in Liechtenstein. Ma la squadra non fa calcoli: la vita è adesso e l'obiettivo è provare ad archiviare subito la pratica.

Sentiamo il centrocampista della nazionale, Lorenzo Lazzari.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: