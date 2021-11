QUALIFICAZIONI MONDIALI È il giorno di Ungheria-San Marino: si gioca alla "Puskas Arena" Calcio d'inizio alle ore 20.45, match che verrà trasmesso in diretta su San Marino RTV Sport. Diverse le assenze tra i magiari di Marco Rossi mentre Matteo Vitaioli va a caccia della presenza numero 70 con la maglia della Nazionale.

La “Puskas Arena” - intitolato al mito ungherese Ferenc - è un gioiellino da circa 68000 posti e, solo qualche mese fa, ha ospitato Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappè con le rispettive nazionali in occasione della fase finale degli Europei. Questa sera, invece, toccherà al piccolo San Marino affrontare una nazionale – come quella dell'Ungheria – che ha deluso le aspettative nelle qualificazioni a Qatar 2022 dopo grandi prestazioni, non ultime i due pareggi con Francia e Germania proprio ad EURO 2020. La doppia sconfitta contro l'Albania ha praticamente escluso i magiari dalla corsa al secondo posto, occupato dalla Polonia e distante 6 punti a 180 minuti dal termine. Per questo la sfida con San Marino rappresenterà anche la possibilità, per il tecnico italiano Marco Rossi, di inserire nel gruppo giovani talenti che potranno tornare utili per le prossime competizioni.

Anche perché all'Ungheria mancheranno diverse pedine importanti, così come a Franco Varrella. Non ci saranno i due “capitani” Davide Simoncini e Mirko Palazzi, rispettivamente fuori per squalifica e infortunio. Matteo Vitaioli, invece, potrebbe raggiungere quota 70 presenze in Nazionale staccando lo stesso Simoncini e Damiano Vannucci e portandosi a -3 dal record-man Andy Selva. Punta al cap numero 26 Fabio Ramon Tomassini, protagonista in conferenza stampa assieme ai due allenatori.

Nel servizio le interviste a Fabio Ramon Tomassini (centrocampista San Marino), Franco Varrella (CT San Marino) e Marco Rossi (CT Ungheria)

