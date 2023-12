NAZIONALE E' Il primo giorno di Cevoli C.T. Il nuovo Commissario Tecnico è stato presentato ufficialmente

Sammarinesità + curriculum, l'addizione porta a Roberto Cevoli nuovo Commissario Tecnico della Nazionale. Una carriera da calciatore che ha toccato le vette della serie A, una da allenatore in tutta Italia, da Renate a Reggio Calabria, da Imola a Novara. Lo ha scelto la Federcalcio per continuare il percorso di crescita e cercare di alzare ulteriormente l'asticella. Lo dice, presentandolo, il Presidente Marco Tura certo che un tecnico come Roberto Cevoli possa giovare alla Nazionale e a caduta a tutto il movimento.

Il CT non scappa dalle responsabilità, anzi. Sottolinea le qualità di un gruppo che definisce "il più forte di sempre" e non vede l'ora di cominciare. Perché se la panchina è vita, quella della Nazionale è il massimo della vita.

Nel servizio l'intervista al Commissario Tecnico Roberto Cevoli

