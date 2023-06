È la notte di San Marino-Kazakistan

Nel servizio le parole di Filippo Berardi, attaccante San Marino

Cresce l'attesa, sale la tensione. Tutto questo nella cornice di uno stadio che ha regalato gioie al Parma e al calcio italiano in generale. Il “Tardini” questa sera sarà teatro di San Marino-Kazakistan, terzo match delle qualificazioni ad Euro 2024. Il rifacimento del manto erboso allo Stadium ha costretto i biancazzurri a spostarsi in Emilia per affrontare una squadra sicuramente in forma, capace solo qualche mese fa di fare lo scherzetto alla Danimarca. Anche i Titani però stanno vivendo un buon momento, considerando le due belle prestazioni contro Irlanda del Nord e Slovenia. Il CT Costantini ha la rosa quasi al completo e con pochi dubbi di formazione: dovrebbero esserci i due giovani “crack” del Victor Lorenzo Lazzari e Alessandro Tosi e i due “pro” dell'Olbia Filippo Fabbri e Nicola Nanni. Quest'ultimo, davanti, sarà in coppia con Filippo Berardi che l'unico gol in Nazionale l'ha segnato proprio contro il Kazakistan a novembre 2019.

