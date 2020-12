È morto Gerard Houllier, ex Liverpool e Aston Villa Il cordoglio dell'Associazione Sammarinese Allenatori Calcio

È morto Gerard Houllier, ex Liverpool e Aston Villa.

L’ASAC partecipa al lutto del mondo del calcio per la scomparsa di un altro personaggio illustre in questo 2020, è morto questa notte Gerard Houllier, uno dei più noti e conosciuti allenatori di calcio francesi. Il suo nome è legato soprattutto al Liverpool, con cui a cavallo del 2000 e il 2001 vinse una Coppa UEFA, una FA Cup, una Coppa di Lega, una Charity Shield e una Supercoppa Europea. In carriera aveva allenato anche Paris Saint-Germain e Olympique Lione, vincendo 3 campionati francesi, ed infine ancora in Inghilterra l’Aston Villa. Era molto conosciuto anche per l'incarico di commissario tecnico della nazionale transalpina. A fine carriera assunse il ruolo di Global Sports Director del gruppo Red Bull.

Associazione Sammarinese Allenatori Calcio

