È morto Massimo Pieroni, ex tecnico di Fiorita e San Giovanni

Da calciatore aveva vestito anche le maglie di Civitavecchia e Angelana in serie D e quella del Marsala in serie C

di Elia Gorini
17 feb 2026
Lutto nel mondo del calcio sammarinese. Dopo una lunga malattia, è morto a 74 anni Massimo Pieroni, ex tecnico de La Fiorita e San Giovanni. Nato a Perugia, ruolo difensore, era cresciuto nel settore giovanile del Milan, vincendo anche il titolo di campione d'Italia allievi nel 1969. Da calciatore aveva vestito anche le maglie di Civitavecchia e Angelana in serie D e quella del Marsala in serie C. Sul Titano, Massimo Pieroni ha guidato il club di Montegiardino nei primi anni del 2000, poi il San Giovanni del presidente Valerio Zanotti.




