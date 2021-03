QUALIFICAZIONI QATAR 2022 E' partito il conto alla rovescia, 8 giorni separano la Nazionale dal ritorno a Wembley Per la Nazionale esordio con l'Inghilterra poi Ungheria e Albania al San Marino Stadium. La Nazionale affronterà la prima parte di qualificazione eseguendo i tamponi prima della partenza e a poche ore dall'incontro. Diretta su RTV Sport dei 3 incontri

L'esordio avverrà nello stadio più prestigioso d'Europa, a Wembley contro l'Inghilterra il 25 marzo. La nazionale sammarinese si prepara a un tour de force vero e proprio perchè sono 3 le partite da affrontare. Giovedi 25 marzo come detto l'Inghilterra a Wembley, domenica 28 l'Ungheria al San Marino Stadium e mercoledi 31 l'Albania sempre a Serravalle. Tutte e tre le sfide saranno trasmesse in diretta su San Marino RTV Sport Ch 93 DDT . La novità tra i convocati è rappresentata da Pietro Sopranzi centrocampista classe 98 tesserato con la Libertas. Ed è un Franco Varrella al solito pittoresco quello che spiega le difficoltà che incontrerà la Nazionale sammarinese a Wembley contro l'Inghilterra. Da Serravalle B inoltre filtra un pizzico di amarezza per la mancata vaccinazione del gruppo squadra Nazionale. Andare in Inghilterra, seppur con tamponi eseguiti prima della partenza e a poche ore dall'incontro, crea fattori di rischio. Il membro del Consiglio della FSGC e Medico dell'Ortopedia dell'Ospedale di Stato Simone Grana da noi contattato telefonicamente – dichiara- che è stata sua premura approfondire l'argomento.

Grana -spiega- che la Uefa ha risposto ad una mail inviata dalla FSGC, sul tema, scrivendo che ogni Stato ha facoltà di portare avanti la propria campagna vaccinale in autonomia stabilendo fasce prioritarie di popolazione da vaccinare. Alla Uefa bastano i tamponi eseguiti correttamente. Dopo aver ricevuto questa risposta la FSGC non ha ritenuto opportuno fare alcuna richiesta al Governo per ottenere una vaccinazione ad hoc per la Nazionale di calcio. Altro tema non trascurabile è che il gruppo squadra è composto da dirigenti sammarinesi rientrati nelle fasce prioritarie e dunque partiranno per Wembley già vaccinati. Ad oggi non sono previste somministrazioni per chi non rientra nel target in esame e soprattutto per i non cittadini e per i non residenti



