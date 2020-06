CALCIO FEMMINILE È ufficiale: la San Marino Academy vola in Serie A Le Titane vengono promosse nella massima categoria del calcio femminile italiano per la prima volta nella loro storia. Con l'Academy sale anche il Napoli mentre retrocedono in B Tavagnacco e Orobica. La nuova stagione partirà il prossimo 22 agosto.

Serie A si, Serie A no, Serie A forse. Sono state settimane di lunga attesa per la San Marino Academy ma alla fine è arrivata l'ufficialità: le Titane sono nell'èlite del calcio femminile italiano. La decisione definitiva è arrivata a margine del Consiglio Federale della FIGC, riunitosi in mattinata. L'ultimo CF dello scorso 8 giugno aveva lasciato tante questioni in sospeso, su tutte chi fossero le due squadre a salire in A. Se sulla promozione del Napoli c'erano pochi dubbi, qualche incertezza in più c'era tra la formazione di Alain Conte e la Lazio del presidente Lotito. L'Academy, al momento dello stop del campionato di Serie B per l'emergenza sanitaria, era al terzo posto ma con una partita in meno rispetto alle capitoline. Con lo stesso numero di partite giocate, invece, le biancazzurre erano davanti alla stessa Lazio così come seguendo il “famoso” algoritmo per determinare il merito sportivo. E, quindi, pochi punti decimali sono valsi la prima – storica - promozione in Serie A di una squadra della Repubblica di San Marino. Il movimento del calcio femminile sale alla ribalta con l'Academy che compie il doppio salto in due anni – dalla C alla A – e la prossima stagione dovrà vedersela con le superpotenze del calcio italiano: dalla Juventus, proclamata Campione d'Italia proprio con questo Consiglio Federale, alla Fiorentina passando per Milan, Inter e Roma. Come detto sale anche il Napoli, con il San Marino, mentre retrocedono in B Tavagnacco e Orobica.

“Un sogno che si avvera” - le prime parole del DS Ivan Zannoni - “vogliamo continuare a stupire con umiltà e sacrificio. L'idea di sfidare del big del calcio femminile italiano è qualcosa di magico”. Un sogno che diventa, finalmente, realtà: la San Marino Academy vola in Serie A.







