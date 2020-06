È ufficiale: San Marino Academy in serie A

La San Marino Academy è ufficialmente in Serie A. A comunicarlo la Figc che oggi ha deciso nel Consiglio federale la promozione anche del Napoli e le retrocessioni in Serie B di Tavagnacco e Orobica. Scudetto femminile invece alla Juventus. Il campionato di serie A femminile era stato sospeso con le bianconero prime in classifica dopo 16 giornate e 9 punti di vantaggio su Fiorentina e Milan che dovevano ancora recuperare lo scontro diretto. Primi passi verso il professionismo a partire dalla stagione 2022/23. La prossima stagione inizierà il 22 agosto.