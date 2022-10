Eccellenza e Promozione: Victor San Marino-Sant'Ermete 3-0

Il Victor San Marino vince ancora nella Coppa Italia Eccellenza e Promozione. I biancazzurri, sul sintetico di Gatteo a Mare (Forlì-Cesena), battono per 3-0 il Sant’Ermete al 2° turno del torneo calcistico a eliminazione diretta e si qualificano ai sedicesimi di finale. In rete Lazzari al 24’ del primo tempo, Marra al 23’ del secondo tempo e Giorgi al 34’ della stessa frazione di gioco; gli assist portano la firma di Marra per due volte e di Mengucci.

Domenica 2 ottobre alle ore 15.30 gli uomini di mister Cassani giocheranno al Comunale di Bentivoglio (Bologna) contro la squadra locale nella sesta giornata del Campionato di Eccellenza Emilia Romagna. Il Victor San Marino, capolista del girone B a punteggio pieno, intende vincere per prolungare la striscia di risultati utili consecutivi (5 vittorie in campionato e 2 in coppa) e mantenere la vetta.