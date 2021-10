Eccellenza: rinviata Del Duca - Victor San Marino

E' ufficiale il rinvio della gara tra il Del Duca e il Victor San Marino in programma per domenica 10 ottobre visto l'impegno di alcuni giocatori con la Nazionale di San Marino nelle qualificazioni ai mondiali del Qatar e della nazionale under 21 in quelle europee di categoria. Per lo stesso motivo è stata rinviata la partita tra il Tropical Coriano e il Classe.

Non ancora definita la data del recupero.

