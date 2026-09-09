Ecco la prima "storica" maglia della Nazionale femminile di San Marino

Dopo aver ufficializzato le prime due amichevoli ufficiali della Nazionale femminile di San Marino, in programma il 28 novembre e il 5 dicembre rispettivamente contro Liechtenstein e Gibilterra, la FSGC ha lanciato la prima maglia della Nazionale. Per le ragazze della ct Giulia Domenichetti, è stato ideato e realizzato un doppio kit da gara fortemente ispirato al territorio sammarinese. Il kit home, nei colori bianco e celeste, richiama le Tre Torri nella loro versione più luminosa, ispirandosi alla pietra chiara e al cielo del paesaggio sammarinese. I dettagli celesti su colletto e polsini sono completati da una doppia riga blu, mentre sul corpo maglia compare un motivo tono su tono ispirato alle torri, integrato nel tessuto e visibile in trasparenza.

La maglia da trasferta interpreta invece lo stesso simbolo in una chiave più notturna, con il blu come colore principale. Un pattern verticale tono su tono riprende il profilo delle Tre Torri lungo il corpo maglia, mentre l'inserto bianco laterale crea contrasto e definisce la silhouette. Il colletto celeste completa la divisa richiamando i colori della Nazionale.







