QUALIFICAZIONI MONDIALI Edin Dzeko: "San Marino mi ha sorpreso in positivo. La serie A è sempre più difficile" Nel dopo partita il capitano della Bosnia, attaccante della Fiorentina, ha parlato della partita e della stagione in maglia viola.

Tra i grandi protagonista della sfida del San Marino Stadium l'attaccante della Fiorentina Edin Džeko:

Fiorentina, Roma, Inter... ti trovi molto bene, nel campionato italiano?

"Sì, sì, mi trovo bene. Si è visto anche oggi, no? Poi soprattutto con tutti questi tifosi nostri che sono venuti oggi. Per me è la prima volta a San Marino ed è andata bene".

Ecco, ma dove vuoi arrivare? Perché poi comunque continui ad aggiornare i record: presenze in nazionale e gol. Fino a quando vuoi continuare?

"Ma non lo so, non mi pongo limiti. Anche perché sicuramente quando arrivi a una certa età, il prossimo anno faccio 40 anni, sicuramente non sono più giovane. Però comunque mi trovo bene ancora in nazionale e anche con la Fiorentina e continuo a dare il massimo lì come anche qua per la nazionale. Perché comunque con la nazionale è un'altra cosa si gioca più col cuore. E poi quando vedo tutti questi nostri tifosi che sono venuti oggi sono orgoglioso veramente ancora di poter giocare e dare il massimo per la mia nazione. E continuo ovviamente finché l'allenatore mi dice che servo".

Una tua opinione su San Marino? Perché alla fine il risultato è largo, 6-0, però comunque fino al tuo gol era ancora un po' in bilico.

"Ma sicuramente se uno vede il risultato dice, boh, era facile. Però comunque la partita era totalmente diversa. Anche con un giocatore in meno hanno fatto bene. Sicuramente gli ultimi 20 minuti non sono andati come volevano, però comunque era difficile perché con un giocatore in meno i ragazzi erano già stanchi, ho visto. Però comunque San Marino mi ha sorpreso in positivo come in Zenica, in casa nostra, ma anche oggi perché si vede che si va avanti, che hanno una idea, che poi sicuramente non è più così facile magari come prima quando vieni a giocare queste partite che dici che vinci facile. Avevamo fortuna magari anche di San Marino che ha preso rosso, che poi si è abbassato e ha cercato più di difendere. Sicuramente questo ci ha aiutato. Però comunque anche dopo il 6-0 complimenti".

Contro l'Austria vi giocate un po' il primo posto?

"Sì, sicuramente ci giochiamo tanto. Giochiamo in casa che è sicuramente una cosa un po' positiva per noi anche se poi contro queste squadre se giochi in casa o fuori è sempre difficile. Però comunque davanti ai nostri tifosi dopo quattro vittorie in quattro partite vogliamo dare il massimo e provare a fare un risultato buono che ci può far sperare poi per le ultime partite".

A San Marino ci sono anche diversi tifosi della Fiorentina. Che campionato sarò?

"Speriamo un campionato bello. Abbiamo iniziato con due pareggi fuori casa. È vero che poi non è mai facile vincere. Si è visto anche nelle prime due giornate che il campionato è sempre più difficile e non ci sono le partite più facili. Adesso si gioca con il Napoli in casa, con i Campioni d'Italia. Sicuramente la squadra favorita per lo scudetto. Però la squadra c'è, ovviamente. Nuovo allenatore, tanti nuovi giocatori. Magari un pochino di tempo ci serve ancora per conoscerci meglio. Però speriamo più tempo passa più meglioriamo".

