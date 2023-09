SERIE D Edoardo Eleonori al Victor San Marino

Edoardo Eleonori al Victor San Marino.

Si aggregherà al gruppo alla ripresa degli allenamenti, Edoardo Eleonori centrocampista offensivo ex Forlì. Eleonori 19 anni prende il posto di Denis Perrone rientrato in Germania. Le novità sembrano non finire, annunciata una conferenza stampa per ufficializzare nuovi ingressi societari.

