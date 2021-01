ESPORTS eEuro 2021: a gennaio il torneo di selezione per la Nazionale di San Marino Dopo il grande successo dell'Europeo “virtuale” dello scorso anno, a gennaio torna il torneo di qualificazione per rappresentare la Nazionale di San Marino ad EURO2021.

L'anno scorso fu un quarto posto nel girone di qualificazione, nel 2021 la Nazionale eSports di San Marino cercherà di confermarsi e, perchè no, togliersi più di qualche soddisfazione. Dopo il successo ottenuto nella prima edizione degli Europei di calcio “virtuali”, la UEFA ha annunciato il ritorno della competizione riservata ai “gamers” di tutta Europa sul titolo KONAMI “eFootball PES 2021”. Caccia dunque all'Italia, vincitrice all'esordio, e al montepremi in denaro pari a € 100.000.

La FSGC ha previsto una fase di selezione per determinare i giocatori che rappresenteranno San Marino, inserito in uno dei 10 gironi di qualificazione ad eEuro. Fase finale che si terrà, invece, a Londra il 9 e il 10 luglio 2021 poco prima della finalissima degli Europei in programma l'11 a Wembley. Per i biancazzurri ci sarà sicuramente Giuseppe Taddei, grande protagonista della scorsa edizione, ed ora “player” ufficiale della Sampdoria negli eventi a cui prende parte il club blucerchiato, formazione di Serie A. Il torneo in Repubblica si svolgerà invece il prossimo 16 gennaio (salvo imprevisti) ed è possibile registrarsi gratuitamente sul sito della Federcalcio se in possesso di questi 3 requisiti: età minima 16 anni, residenza o cittadinanza sammarinese ed iscrizione alla community “Tifo Titano”.

